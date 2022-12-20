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- Hakkari'de yaban keçisi avına 250 bin lira ceza
Hakkari'de yaban keçisi avına 250 bin lira ceza
Şemdinli ilçesinde, yasak olmasına rağmen yaban keçisi avlayan Abdulgafur Ç. yakalandı. Abdulgafur Ç.'ye 250 bin lira ceza uygulanacağı belirtildi.
- 20.12.2022 - 13:49
- Güncelleme : 20.12.2022 - 13:55
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçisinin avlanıp, kesildiği ihbarı alındı.
Dağ keçisini avlayan Abdulgafur Ç.'nin aracı, ilçe merkezi girişindeki kontrol noktasında durduruldu.
Dağ keçisi etleri ele geçirildi
Araçta yapılan aramada, kesilerek torbaya konulan dağ keçisi etleri ele geçirildi.
Bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şube Müdürlüğü ekipleri geldi.
250 bin lira ceza kesilecek
Kesilmiş haldeki dağ keçisi etleri ekiplere teslim edilirken, kaçak avcılık yapan Abdulgafur Çelik'e 250 bin lira idari para cezası kesileceği belirtildi.