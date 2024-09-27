Hakkari'de yasa dışı keklik avına ceza

DHA
Hakkari'de çalışmalarını sürdüren Doğa Koruma İl Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmış canlı 37 kınalı keklik ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişiye, 34 bin 542 TL idari yaptırım ve 103 bin 600 TL tazminat olmak üzere toplamda 138 bin 142 lira ceza kesildi.
DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILACAKLAR
Doğa Koruma İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kekliklerin, doğal yaşam alanlarına bırakılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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