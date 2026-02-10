Hakkari’de yoğun yağış, istinat duvarını çökertti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hakkari’de etkili olan karla karışık yağmur, Sümbül Mahallesi’nde bulunan bir istinat duvarının çökmesine neden oldu. Hakkari–Van kara yolu üzerinde, Tekser Polis Lojmanları’nın arka kısmında yer alan taş istinat duvarı, yoğun yağışa daha fazla dayanamayarak büyük bir gürültüyle yıkıldı. Çökme sırasında bölgede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde emniyet güçleri, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yapılan kontrollerin ardından, istinat duvarının çökmesi sonucu çevrede herhangi bir can kaybı ya da mal güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığı bildirildi. Yetkililer, benzer risklere karşı bölgede gerekli değerlendirmelerin yapılacağını belirtti.