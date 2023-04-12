Hakkari'de yolcu otobüsü, tır ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü
DHA

Hakkari- karayolunun 50'nci kilometresindeki Sarıtaş köyü yakınlarında Yüksekova yönünden Van'a gitmekte olan VanGölü Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, karşı yönden gelen tır ve minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi hayatını kaybetti

İhbar üzerine yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova ve Van'ın Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşamını yitiren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişinin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #1
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #2
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #3
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #4
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #5
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #6
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #7
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #8
Hakkari'de yolcu otobüsü, karşı yönden gelen TIR ve minibüsle çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı #9