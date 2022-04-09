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    Hakkari'deki Yüksekova ovası sular altında kaldı

    Yüksekova ilçesinde başlayan yoğun yağışların ardından karların erimesiyle birlikte ilçenin ovası adeta göle döndü.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 16:26
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    Hakkari'deki Yüksekova ovası sular altında kaldı

    Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başlayan şiddetli yağışla birlikte eriyen kar suları kenti göle çevirdi.

    Üç gün önce başlayan Suriye kaynaklı toz bulutu ve ardından devam eden yoğun yağışlarla beraber ilçe olumsuz yönde etkilendi.

    Yağışla birlikte eriyen kar suları, sel felaketi yaşattı

    Yağışların ardından karların erimesiyle Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar bulunan arazi tamamen sular altında kaldı.

    Hasım Han, "Bilindiği gibi 3 gün önce Suriye ve Arabistan üzerinde gelen çöl tozunun ardından başlayan yoğun yağışlarla beraber eriyen kar sularıyla ilçenin Karabey, Yürekli ve Köprücük köyüne kadar uzanan ova tamamen sular altında kaldı. Ben de yolda geçerken o manzarayı cep telefonumla çektim şuana kadar gördüğümüz kadarıyla herhangi bir ev ya da bir yere zarar vermemiş. Ama ilçenin ovası sular altında kalmış durumdadır." dedi.

    Hakkari deki Yüksekova ovası sular altında kaldı #1

    Hakkari deki Yüksekova ovası sular altında kaldı #2

    Hakkari deki Yüksekova ovası sular altında kaldı #3


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