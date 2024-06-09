Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobildeki öğretmen öldü, polis eşi yaralandı Hakkari'de Zap Suyu'na devrilen otomobilin polis memuru sürücüsü yaralandı, öğretmen eşi yaşamını yitirdi.

AA & Ensonhaber

Hakkari'de Çukurca kara yolu Olgunlar köyü yakınında polis memuru Cihat Yıldız yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Zap Suyu'na devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bir bölümü suya giren araçtaki polis memuru ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız, çevredeki vatandaşlar ve ekiplerce çıkarıldı.

Yıldız çifti ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede can verdi

Ayşe Koç Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cihat Yıldız'ın tedavisi devam ediyor.

"Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık"

Vatandaşlardan Fırat Artuş, kazayı gören kuzeninin kendilerinden yardım istediğini söyledi.

Kaza yerine geldiklerinde aracın suyun içinde ters durduğunu anlatan Artuş, "Yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Daha sonra aracı ters çevirdik. Yaralıları çıkardıktan sonra yola getirdik, ekipler müdahale etti. Birkaç dakika sonra araçları suya kapıldı" dedi.

Kent merkezindeki Şehit Çetin Deniz Ortaokulu'nda matematik öğretmeni olarak görev yapan Yıldız'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketi Antalya'ya uğurlanacağı bildirildi.