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    Hakkari'deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü

    Bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 17.04.2022 - 09:38
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    Hakkari'deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü

    Hakkari'de Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü.

    5 metrelik duvardan aşağı düştü

    İHA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü.

    Hastaneye kaldırıldı

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

    Hakkari deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü #1

    Hakkari deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü #2


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