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- Hakkari'deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü
Hakkari'deki 14 yaşındaki çocuk bisikletiyle duvardan düştü
Bisikletiyle 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 17.04.2022 - 09:38
Hakkari'de Merzan Mahallesi’ndeki Sanayi yolunda ismi öğrenilemeyen 14 yaşındaki çocuk, iddiaya göre yokuş aşağı sürdüğü bisikletiyle 5 metrelik istinat duvarından düştü.
5 metrelik duvardan aşağı düştü
İHA'nın haberine göre; ihbarla gelen sağlık ekibi, yaralanan çocuğu ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesine götürdü.
Hastaneye kaldırıldı
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.