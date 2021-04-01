Hakkari'deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu

Yeni Köprü mevkisindeki yolun heyelan sonucu kapanmasıyla birlikte bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü, kaya parçalarından son anda kaçtı.

Hakkari Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde yola, saat 05.30 sıralarında, heyelanla birlikte kaya parçaları düştü.

Hakkari- Yüksekova yolunun bir bölümü ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

SON ANDA KURTULDU

Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi.

"VERİLMİŞ SADAKAM VARDI"

Yağdıran, "Gece yarısından bu yana burada yola inen kaya parçalarını temizliyordum. Kıl payı ölümden kurtuldum. Verilmiş sadakam vardı. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle çalışmalara tam olarak başlayamıyoruz." dedi.





























