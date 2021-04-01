Euro
9.6
-0.71%
Dolar
8.1502
-1.09%
Altın
450.58
-0.39%
Borsa
1.412
1.43%
Bitcoin
484.223
-0.03%
EXEN Coin
20.17
-4.13%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Hakkari'deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu

    Yeni Köprü mevkisindeki yolun heyelan sonucu kapanmasıyla birlikte bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü, kaya parçalarından son anda kaçtı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hakkari'deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu

    Hakkari Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıktaki Yeni Köprü mevkisinde yola, saat 05.30 sıralarında, heyelanla birlikte kaya parçaları düştü.

    Hakkari- Yüksekova yolunun bir bölümü ulaşıma kapatılırken, Karayolları ekipleri de çalışma başlattı.

    SON ANDA KURTULDU

    Bölgede temizlik çalışması yürüten greyder operatörü Cevat Yağdıran, kaya parçalarından son anda kaçarak, kurtulduğunu söyledi.

    "VERİLMİŞ SADAKAM VARDI"

    Yağdıran, "Gece yarısından bu yana burada yola inen kaya parçalarını temizliyordum. Kıl payı ölümden kurtuldum. Verilmiş sadakam vardı. Kaya parçalarının düşmeye devam etmesi nedeniyle çalışmalara tam olarak başlayamıyoruz." dedi.

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #1

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #2

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #3

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #4

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #5

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #6

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #7

    Hakkari deki heyelanda operatör, son anda kurtuldu #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir