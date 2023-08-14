Hakkari'deki orman yangınında 3'üncü gün: Kısmen kontrol altında
İHA

Türkiye yangınlarıyla mücadele veriyor.

haberi bu kez Hakkari'den geldi.

Yangında üçüncü gün

Hakkari’ye 45 kilometre uzaklıktaki Kavaklı bölgesine bağlı Çeltik köyünde çıkan orman yangında üçüncü güne girildi.

Yangının bugün Çeltik köyüne ulaşması üzerine bölgeye giden Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, köy sakinlerinin de desteğiyle yangına kısmi müdahalede bulundu.

Köydeki yangın söndürüldü

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangının köylere ulaşan kolu söndürülse de dağlık alandaki yangına hala müdahale edilmediği öğrenildi.

Hakkari’deki orman yangını kısmen kontrol altına alındı #1
Hakkari'deki orman yangınında 3'üncü gün: Kısmen kontrol altında