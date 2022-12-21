Hakkari'deki silahlı yaralama olayında 19 kişi adliyeye gönderildi

Kentte yaşanan silahlı yaralamanın ardından çarşı merkezinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 19 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakkari'de 7 Aralık 2022 tarihinde silahlı yaralanma olayı panik yarattı.

Yaralama olayının ardından toplanan kalabalık bir grup, çarşı merkezinde bazı iş yerlerine ve çevreye zarar verdi.

Olay sonrasında, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde tespit edilen 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edildiler

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından 19 kişi, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.