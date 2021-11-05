Hakkarili aile, Diyarbakır'da evladına kavuştu

PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin yaptığı eylemin 20'nci haftasında Hakkari'deki aile, Diyarbakır'da evladına kavuşma sevinci yaşadı. Evladına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

Çocukları PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan aileler, 20'nci haftada Hakkari'deki Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Eyleme katılan 10 aile, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizler ile yürüyüş yaptı.

HDP binasına kadar slogan atarak, yürüyen aileler için polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

"KAHROLSUN PKK, İŞ BİRLİKÇİ HDP"

Binanın önüne gelen aileler, "Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP" sloganı attı. Parti binası bahçesinde toplanan HDP'liler de yüksek sesle müzik açarak, ailelerin eylemini engellemeye çalıştı.

"BU HAKLI DAVAMIZI BİRLİKTE BÜYÜTELİM"

5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirttiği kayınbiraderi Rojhat Çiftçi için eyleme katılan Leyla Çiftçi, "Bedenen yanımızda olmayıp, gönülleri ve düşünceleri bizlerle birlikte olan herkese sesleniyoruz. Bizlere katılın. Bu haklı davamızı birlikte büyütelim. Çocuklarımızla birlikte mutlu yarınlara kavuşalım. Bu terör belası dolayısıyla ölen Türkiye’nin tüm evlatları için ayrı ayrı üzülüyoruz. Terörün sebep olduğu ölümlerde payınızı istediğiniz kadar inkar edin, halk biliyor. Evlatlarını hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor, ellerinden öpüyoruz." dedi.

"BUGÜN BİR ANNEMİZ DAHA EVLADINA KAVUŞTU"

10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan lise öğrencisi Emirhan'ın annesi Nihal Çiftçi de bugün bir annenin daha evladına kavuştuğunu söyleyerek, “Bugün bir annemizin başarısına daha imza attık. Bir annemiz daha evladına kavuştu. Annemiz 33'ncü kavuşmayı yaşadı. İnşallah biz de 34'ncü kavuşmayı yaşarız.'' ifadelerini kullandı.

EVLADI, TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTULAN GÖRMEZ AİLESİ

16 Mart'ta Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Özlem ile baba Mehmet Görmez'in kandırılarak 2013'te dağa götürülen oğulları Halil İbrahim, terör örgütü PKK'dan kaçtı.

Halil İbrahim, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı ve Diyarbakır il Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkarili aile, Diyarbakır'da evladına kavuştu VİDEO



AİLENİN 8 YILLIK HASRETİ SONA ERDİ

Müjdeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan alan Görmez çifti, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de düzenlenen buluşmada 8 yıl sonra kavuştuğu oğulları Halil İbrahim'e sarıldı, gözyaşı döktü.

"KUZULARIMIZI KURTLARA TESLİM ETMEYELİM"

Buluşmanın ardından duygularını ifade eden anne Özlem Görmez, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür ederek "Gerçekten İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri o kadar uğraştı ki onlar bizi sevindirdi Rabb'im de onları sevindirsin. Bütün Diyarbakır annelerine sesleniyorum: Gelin yavrularımızı, kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Yavrularımıza sahip çıkalım, çocuklarımızı oradan getirelim. Gelin oğlum, anneleriniz acı çekiyor, gelin annelerinizi sevindirin." ifadelerini kullandı.















