Hakkarili anneler evlat nöbetini sürdürüyor

Kentte, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için bir araya gelen aileler, DP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü. Parti binasındakiler müzik açıp, eylemi engellemeye çalıştı.

Evlat nöbetindeki ailelerin eylemleri kararlılıkla sürüyor...

PKK terör örgütü tarafından oğlu kaçırılan anne Hacire Akar, 22 Ağustos 2019 yılında sorumlu tuttuğu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binasının önünde oturma eylemi başlattı.

Aynı acıyı yaşayan annelere ışık tutan anne Akar, 24 Ağustos'ta evladına kavuştu.

Birçok anneye umut oldu

Diyarbakır'da başlayan eylem birçok aileye umut oldu.

Evlat nöbeti Van, Muş, İzmir, Hakkari ve sınırları aşarak Berlin'de de başladı.

Hakkari'deki eylem 36’ncı haftaya ulaştı.

HDP, annelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı

Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile HDP İl Başkanlığı binasına kadar slogan atarak yürüdü.

Parti binasındaki HDP’liler, yüksek sesle müzik açıp eylemi engellemeye çalışırken, aileler eylemlerini sürdürmeye devam etti.

Slogan atan aileler, "Anneler kazanacak, PKK, HDP kaybedecek." dedi.

"Teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulmayacaklar"

Kardeşi dağa çıkartılan Leyla Çiftçi, “14 Kasım tarihinde İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı sonrasında 2’si çocuk 6 sivil hayatını kaybetmiş, 81 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu alçak saldırı, terörün kanlı ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bölücü terör örgütü, yurt içinde ve yurt dışında sıkıştıkça çaresizliğini bu tür kalleş eylemler yaparak gizlemeye çalışmaktadır. Teröristler ne yaparlarsa yapsınlar, kimin arkasına saklanırsalar saklansınlar, teröristler kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulmayacaklardır. Ülkemiz ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altını tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırısında vefat eden vatandaşlarımıza ve şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Gelin korkmayın, birleşelim, hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim.” dedi.





