Hakkarililer ot taşımak için dağa 3 bin metrelik çelik halat döşedi

Dağlarda hayvanları için biçtikleri otları kışın karın üstünde kaydırarak indiren köylüler, bu sefer kışı beklemedi. 3 bin metrelik çelik halat düzeneği kuran köylüler balyaları kolayca indiriyor.

Hakkari Yüksekova merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayanlar, yazın dağlarda biçip, biriktirdikleri otları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi.

Otları inişi zorlu; ancak köye en yakın olan tepenin zirvesinde biriktiren köylüler, işlerini kışa bırakmamak için zirveden köy yakınına kadar çelik halat döşedi.

Kancalara asılı ot balyaları, buradan da çelik halata bağlanarak, köyün içine kadar taşınıyor.

"30 BİN BAĞ OT BALYASI İNDİRİYORUZ"

Geliştirdikleri yeni yöntemi anlatan köylülerden Husret Şen, hayvanlarına yedirmek için her yıl yaklaşık 30 bin balya ot biçtiklerini söyledi. Eskiden balyaları karın üzerinde kaydırarak indirdiklerini, şu an yeni buldukları yöntemle işlerinin daha da kolaylaştığını belinten Şen, "Taşınması kolay olsun diye eskiden kış aylarını beklemek zorunda kalıyorduk. Şimdi böyle bir zorunluluğumuz kalmadı. Zorlu kış şartları, çığ tehlikesi yaşamadan yaz aylarında biçip, biriktirdiğimiz ot balyalarını, çelik halatımızı kullanarak köyün yakınına kadar indirebiliyoruz." dedi.

"ÇALIŞMAMIZ 1 YA DA 1 BUÇUK AY SÜRÜYOR"

Köylülerden Mehmet Salih Arslan da tepeden köye günlük yaklaşık bin bağ ot indirebildiklerini belirtti. Arslan, "Sabah erken uyanıp, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Kancalara astığımız balyaları da halat ve makara sistemiyle indiriyoruz. Bu çalışmamız 1 ya da 1,5 ay sürüyor." diye konuştu.

































