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    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü

    İSKİ ekipleri, balık ölümleri ihbarı üzerine Alibeyköy Deresi’nde numuneler aldı. Binlerce ölü balık görülen dere hakkında bir vatandaş, “Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor” dedi.
    • 06.08.2022 - 10:17
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    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü

    İstanbul’da, Eyüpsultan’dan geçip Haliç’e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri meydana geldi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine dere inceleme başlatıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri, deren numuneler aldı.

    PH değeri ölçülen sudan alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

    “Binlerce ölü balık gördüm”

    DHA’nın haberine göre; Alibeyköy Deresi'nde daha önce benzer ölüm olayına rastlamadıklarını belirten Necati Memiş, "Dün sabah spor yaparken balıkların öldüğünü gördüm. Binlerce ölü balık gördüm, fotoğraflarını çektim ve yetkililere attım. Buraya çözüm bulunması için yardımcı olun. Balıklar yıllardır canlıydı, ne oldu şimdi? Onlar da bir can taşıyor. Fabrika atığı olabilir diye çok üzüldüm." dedi.

    Haliç e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü #1

    “Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor”

    Derenin temizlenmediğini ifade eden Adem Kaya, "Eskisi gibi dere ıslah çalışması yapılmıyor. Doğma büyüme buralıyım, evim karşıda. Eskiden dere sık sık temizlenirdi. Ne yapabiliriz? Buradan balık yenmez artık." diye konuştu. Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah." dedi.

    Haliç'e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü VİDEO

    Haliç e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü #2

    Haliç e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü #3

    Haliç e akan Alibeyköy Deresi’nde balık ölümleri görüldü #4

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