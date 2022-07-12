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    Haliç'te yüzen adam, can simidi atan polisten 'imdat' diye kaçtı

    Denize giren vatandaş nedeniyle tekneler sahile yanaşamayınca olaya müdahale eden polis, vatandaşa can simidi attı. Vatandaş, 'imdat' diye bağırarak dalgıçlardan kaçtı.
    • 12.07.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 13:46
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    Haliç'te yüzen adam, can simidi atan polisten 'imdat' diye kaçtı

    Geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Haliç Fatih Eminönü sahilinde bir vatandaş suya girerek yüzmeye başladı.

    Bir süre sonra gelen tur tekneleri sahile yanaşmayınca görevliler şahsı uyardı.

    Uyarıları dikkate almaya şahıs için polis ekiplerine ihbarda bulunuldu.

    Boğulduğunu sanıp simit attılar

    İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı tekne, şahsın boğulduğunu zannederek ona can simidi attı.

    Haliç'te yüzen adam, can simidi atan polisten 'imdat' diye kaçtı VİDEO


    Hem “imdat” diye bağırdı hem de dalgıçtan kaçtı

    Ancak şahıs simitten ve polis teknesinden uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine suya inen “balık adam” diye tabir edilen dalgıç polis, şahsı karaya çıkartmak için çalışmalara başladı.

    Ancak şahıs bu kez de “imdat” diyerek dalgıç polisten kaçmaya çalıştı. Suda bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs polis tarafından karaya çıkartıldı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Su yuttuğu öğrenilen şahıs ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Haliç te yüzen adam, can simidi atan polisten imdat diye kaçtı #1

    Haliç te yüzen adam, can simidi atan polisten imdat diye kaçtı #2

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