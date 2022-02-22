Halil Falyalı cinayeti: 5'i tutuklandı

Halil Falyalı cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden, Söylemez kardeşlerinde aralarında bulunduğu 5 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın bulunduğu araca, evinin yakınlarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlemiş, saldırıda Falyalı ağır yaralanmış, şoförü Murat Demirtaş ise hayatını kaybetmişti.

HASTANEDE KURTARILAMAMIŞTI

Girne Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne sevk edilen Falyalı’nın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında “Söylemez Kardeşler” olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

7 SAVCI İFADE ALDI

8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin yaklaşık 8 saat süren ifadeleri 7 savcı tarafından alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanma talebiyle, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SÖYLEMEZ KARDEŞLER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Abdurrahim Çelik ve Ender Yıldız tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRÇOK SUÇTAN YARGILANDI

Öte yandan 2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun" ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

​​​​​​​Falyalı'nın bir suç davasının da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.