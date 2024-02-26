Hamza Dağ: Bırakın 5 seneyi, 5 saniye daha kaçıracak vaktimiz yok AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Buca'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'in önümüzdeki 5 yıllık döneminin diğer illerden daha kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

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DHA

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Buca ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Dağ, İzmir'in önümüzdeki 5 yıllık döneminin diğer illerden daha kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

"İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin destek istediği konulara da bir an olsun düşünmeden koşmaya çalıştım"

Dağ, "Bu bakımdan bırakın 5 seneyi, 5 saniye daha kaçıracak vaktimiz yok. Bugüne kadar 4 dönem milletvekili olarak temsil ettiğim şehrime elimden geldiğince, gücüm yettiğince hizmet etmeye çalıştım. Sadece hemşehrilerimin taleplerine değil, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin destek istediği konulara da bir an olsun düşünmeden koşmaya çalıştım. Buca Metrosu Projesi'nde, Karşıyaka Çiğli tramvay hattında, Çiğli Arıtma Tesisinin 4'üncü ünitesinde, Konak tünelinde, Karabağlar Yeşillik Caddesi'nde ve daha nicelerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve taleplerini geri çevirmedik. Biz, yıllardır şehrimizin sıkıntılarını görüyoruz. Görmekle kalmıyor yaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde, şehrimizin ihtiyaçlarına karşı etraflıca tahlil ettiğimiz çözüm önerilerimizi, projelerimizi anlatıyoruz." dedi.

"Mevcut olan ve yarıda kalan belediye hizmetlerini tamamlayacağız"

Buca'ya ilişkin projelerini aktaran Dağ, "Yeni çevre yolunun hayata geçmesiyle Menemen-Buca arasını 20 dakikaya düşüreceğiz. Yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı noktasından biri olan Buca-Çeşme otoyol ayrımını hizmete sunacağız. Mevcut çevre yoluna Buca Hali çıkışını ekleyeceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Mevcut olan ve yarıda kalan belediye hizmetlerini tamamlayacağız. Bunların içinde olan ve yarım kalan Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir semtinde bulunan opera binası da tamamlayacağız. Süt Kuzusu projesi benim çok kıymetli. Bu proje, hayvancılıkla uğraşan çiftçi ve kooperatiflere destek olması ile hanelerdeki her 3 yaşana kadar olan çocuklara süt götürülmesi açısından çok önemli. Buca-Cezaevi bölgesine İzmir Bahçesi inşa ederek hemşehrilerimizin nefes alabileceği bir yeşil alan inşa edeceğiz." dedi.

"İlçe belediyelerinden başlayarak İzmir'in her yerinde kütüphane inşa edeceğiz"

Yeşildere Yerinde Dönüşüm Projesi'yle İzmir'e yakışmayan görüntüyü kaldırıp mevcut yapı stokunu yerinde yenileyeceklerini vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Bölgedeki rekreasyon çalışmamızla Yeşildere'yi tam anlamıyla 'yeşil' yapacağız. Burada yapılan EXPO planını iptal edip başka bir alana taşıyacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Bucaspor'umuzun en büyük destekçilerinden biri olacak, tüm branşlarda daha başarılı bir Bucaspor görebilmek için çalışacağız. İlçe belediyelerinden başlayarak İzmir'in her yerinde kütüphane inşa edeceğiz. Ayrıca kütüphanelerde çay ve çorba olacak. Bu projelerimiz ivedilikle yapacağımız işler. Tabii bunların yanında şehrimizin ulaşım ağını Körfez geçişiyle, yeni çevre yoluyla, yeni metro hatlarıyla, yeni otobüslerle güçlendirdiğimizde Buca da büyük bir nefes alacak."

"Atık dönüşümü ve toplanması konusunda İzmir'de istediğimiz noktada değiliz"

En önemli meselelerin çevre ve iklim olduğuna dikkati çeken Dağ, "Geri dönüşüm işini yapmak zorundayız. Sıfır Atık Projesi son yıllarda dünyanın en önemli projelerinden birisidir. Atık dönüşümü ve toplanması konusunda İzmir'de istediğimiz noktada değiliz. Bu konuda farklı örnekler Türkiye'nin her yerinde var. Atığı çöpe gitmeden evde, sokakta ya da mahallede ayrıştırma durumuz var. Vatandaşlardan evdeki kızartma yağlarını pet şişeye biriktirip dolduğu zaman muhtarlığa bırakmalarını isteyeceğiz. İlçe belediyesi gelip alacak ve biz bunlardan dönüşüm sağlayıp gelir elde edeceğiz." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)