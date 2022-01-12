Hamzabeyli'de kötü hava koşulları nedeniyle tırlar zarar gördü

Şiddetli rüzgar nedeniyle tırlar zarar gördü. Diğer araçlar da kötü hava koşulları nedeniyle ilerleyemedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya bölgesi için kar yağışı uyarısı yapmıştı.

Beklenen yağışlı havanın etkisini göstermesiyle kent merkezinde birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi.

HAMZABEYLİ'DE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI

Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda da şiddetli rüzgar ve etkisini gösteren kar sebebiyle yurt dışına gitmek için yola çıkan minibüs, şiddetli rüzgar ve etkisini sürdüren kar sebebiyle ilerleyemedi.

Minibüs ve römorkun devrilmemesi için polis ekipleri yol kenarında halatla bariyerlere bağlayarak, devrilmesini önledi.





TIRLARDA MADDİ HASAR

Öte yandan Hamzabeyli Sınır Kapısında rüzgarın ihracat yüklerini teslim etmek için sıra bekleyen tırlarda şiddetli rüzgarı ve kar sebebiyle hasar gördü.

Ayrıca, Hamzabeyli Sınır Kapısı’nın 14’üncü kilometresinde trafikte aksamalar meydana geldi.

Kara yolları ekipleri, kayganlaşan yolda tuzlama çalışması yaparak sürücülerin daha rahat ilerlemelerini sağladı.