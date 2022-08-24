Suların çekilmesi ile birlikte Harşit Çayı’na atılan çöpler açığa çıktı. Çöplerin içinde şişelerin yanı sıra ayakkabı ve çöp poşetlerinin olduğu görüldü.

Gümüşhane’de, Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayı’nda su seviyesinde azalma meydana geldi. Suların çekilmesi ile çaya atılan çöpler gün yüzüne çıktı.

Çayda ve çevresinde su şişeleri, ayakkabılar, karton kutular, çöp poşetleri, su bidonları ve daha birçok atığın olduğu görüldü. Çayda, toplu balık ölümlerinin de yaşandığı belirtildi.

İHA’nın haberine göre; vatandaşlar özellikle kentte salı günü kurulan pazar alanından yoğun şekilde çöp atıldığını ileri sürdü.

“Belediye herkesin başına bir adam koyamaz”

Bilinçsizlik nedeniyle Harşit Çayı’nın çöplüğe döndüğünü ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyleyen Hamdi Nas, “Vatandaşımızın bilinçsizliği deremize, suyumuza sahip çıkmıyorlar. Eline gelen herkes çöp atıyor. Belediye herkesin başına bir adam koyamaz. Vatandaşın daha duyarlı olması lazım, atanın da uyarılması lazım.

“Vatandaşın apartmanlardan çöp poşetlerini dereye attığını gördüm”

Bu Harşit Çayı niye böyle pis olsun, daha temiz olsun. İnsanlar serin serin otursunlar baksınlar ama vatandaşımız maalesef çok duyarsız. Elinde ne varsa atmış ayakkabı atmış, bidon atmış. Mesela akşam müthiş bir koku vardı, aracımın kapısı açıktı gerçekten çok kötü bir kokuydu. Vatandaşın ben apartmanlardan çöp poşetlerini dereye attığını gördüm. Ben görsem uyarırım, ikinci sefer de görürsem ona öyle bir ceza veririm ki buranın yanından geçerken çöp atamaz. Ben utanıyorum şunu gördükçe.”

Harşit Çayı’nda sular çekildi, çöpler meydana çıktı VİDEO





“Gelenler çöplerini dereye savuruyor”

İstanbul’dan tatil için geldiğini ve karşılaştığı manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade eden Celil Çevik ise, “Normalde İstanbul’da yaşıyorum, yazları memlekete geliyorum. Dere ıslahı yapılmış zamanında ama temizlik yok. Yazları su çekildiği zaman çöpler meydana çıkıyor. Vatandaşların bilgisizliği, yolun kenarında çöpler var gelenler çöplerini dereye savuruyor. Bu vatandaşların duyarlı olması lazım. Şu anda içimiz acıyor önceki haliyle şimdiki farklı. Önceden balık vardı şu anda balık falan kalmamış. Aslında görüldüğü zaman bir ceza uygulanması lazım. Halkın bilinçlendirilmesi lazım yada ufak tabelalarla vatandaşların uyarılması lazım.” diye konuştu.