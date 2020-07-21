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Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu

Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu

Çardaklı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından 2 bin dönümlük alan zarar gördü.