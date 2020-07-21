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    Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu

    Çardaklı köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının ardından 2 bin dönümlük alan zarar gördü.
    • İHA
    • 21.07.2020 - 17:31
    • Güncelleme : 21.07.2020 - 17:31
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    Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu

    Batman'ın Hasankeyf ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çardaklı köyünde dağlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    EKİPLER YANGINA MÜDAHALE ETTİ

    Batman Belediyesi, Hasankeyf Belediyesi ve Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın alanına giderek duruma müdahale etti.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yangın nedeni ile 2 bin dönümlük alan küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu #1

    Hasankeyf'de çıkan yangında 2 bin dönümlük alan kül oldu #2

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