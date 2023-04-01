Hatay sallandı! 6 dakika arayla iki deprem Samandağ ilçesinde iki deprem yaşandı. 4.1 büyüklüğünde depremin 6 dakika sonrasında 4.2'lik bir sarsıntı daha yaşandı.

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay.

Adeta enkaz yığınına dönen Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

AFAD Hatay'dan korkutan bir son dakika bilgisini paylaştı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te deprem meydana geldi.

Büyüklüğü 4.1 olan depremin, 13.3 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

6 dakika sonra bir deprem daha

Yine AFAD tarafından aktarılan bilgiye göre; saat 15.40'ta 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

Bu sarsıntının derinliğiyse 17.92 kilometre olarak aktarıldı.