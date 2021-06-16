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- Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon
Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon
Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 103 kişinin adresi belirlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
- DHA
- 16.06.2021 - 16:05
- Güncelleme : 16.06.2021 - 16:09
Hatay ve Gaziantep'te, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 103 kişinin yasa dışı bahis oynattığını belirlendi.
Yapılan çalışmalarda şahısların adresleri belirlendi.
80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon için düğmeye basan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
80 kişi gözaltına alındı.
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda; 200 bin lira, 3 bin euro, 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 mermi, değişik bankalara ait 2 bin kredi ve hesap kartı, 20 laptop, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar be 25 hard disk ele geçirildi.
Adreslerde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon VİDEO