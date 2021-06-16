Euro
10.3498
-0.31%
Dolar
8.5396
-0.21%
Altın
510.25
-0.24%
Borsa
1.439
-0.23%
Bitcoin
335.984
-1.88%
EXEN Coin
29.70
-11.23%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon

    Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 103 kişinin adresi belirlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.
    • DHA
    • 16.06.2021 - 16:05
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon

    Hatay ve Gaziantep'te, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 103 kişinin yasa dışı bahis oynattığını belirlendi.

    Yapılan çalışmalarda şahısların adresleri belirlendi.

    80 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyon için düğmeye basan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

    80 kişi gözaltına alındı.

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon #1

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda; 200 bin lira, 3 bin euro, 5 av tüfeği, 7 tabanca, 150 mermi, değişik bankalara ait 2 bin kredi ve hesap kartı, 20 laptop, 130 cep telefonu, 350 SIM kart, 30 tablet, 10 bilgisayar be 25 hard disk ele geçirildi.

    Adreslerde bulunamayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon VİDEO

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon #2

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon #3

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon #4

    Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir