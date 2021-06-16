Haberler

3. Sayfa Haberleri

Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon

Hatay ve Gaziantep’te, yasa dışı bahis oynatanlara eş zamanlı operasyon

Yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 103 kişinin adresi belirlendi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda tabanca ve yüklü miktarda para ele geçirildi.