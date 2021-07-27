Bir otomobilde yapılan aramalarda, 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Hassa-Kırıkhan yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramada 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 maskara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım malzemeleri ele geçirildi.

Hatay’da 10 bin 158 adet kaçak kişisel bakım ürünü ele geçirildi VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.