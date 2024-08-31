İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın İskenderun ilçesinde, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı apartman, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
BİAN YERLE BİR OLDU
Binanın yerle bir olma anıysa kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Problemsiz olarak gerçekleşen yıkılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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