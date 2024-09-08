İHA
6 Şubat depreminde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan 10 katlı iş merkezi, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı.
BİNA YERLE BİR OLDU
10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Binanın yerle bir olduğunu anlara şahitlik eden Bilal Kızıldağ, "Burası Antakya Devlet Hastanesi kavşağında yer alıyor. Burası depremden önce 10 katlı bir binaydı. Depremlerde ağır hasar aldıktan sonra kontrollü şekilde yıkımı yapıldı" ifadelerini kullandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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