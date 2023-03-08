Hatay'da 10 kişilik depremzede ailenin yaşadığı çadır yandı Arsuz'da depremzede ailenin kaldığı çadırda, fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. 10 kişilik aile dışarda kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri zarar görenler çadır ve konteynerlere geçici olarak yerleştirildi.

Maalesef çadırlarda yangın olayları başladı.

Hatay'da da 10 kişilik aile, Karaağaç Mahallesi Şehit Umut Sakaroğlu Caddesi’ndeki geri dönüşüm tesisinde çadır kurup burada yaşamaya başladı.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım yaktı

Ancak dün fırtına nedeniyle birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım çadırın üzerine düştü. Çadır alev alırken burada yaşayanlar kendilerini dışarı attı.

Çadır kullanılamaz hale geldi

Park halindeki 2 otomobile de sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak çadır ve otomobiller kullanılamaz hale geldi.

Konteyner istediler

Süheyla Küçük, çadırda çocukları, damadı ve torunlarıyla birlikte kaldıklarını, büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, yeni çadır veya konteyner istediğini söyledi.