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    Hatay'da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü

    Çatı katında denge kaybı yaşayarak havalandırma boşluğuna düşen çocuğun yardımına itfaiye yetişti. Ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 12.01.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 16:55
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    Hatay'da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katına çıkan Suriyeli uyruklu Muhammed Cabir, dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemine düştü.

    Apartman sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    HALATLA KURTARTILDI, DURUMU AĞIR

    Olay yerine yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğuna inerek çocuğu bulunduğu yerden halat yardımıyla çıkardı.

    Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

    Hatay'da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü VİDEO

    Hatay da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü #1

    Hatay da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü #2

    Hatay da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü #3

    Hatay da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü #4

    Hatay da 10 yaşındaki çocuk havalandırma boşluğuna düştü #5


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