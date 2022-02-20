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    Hatay'da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı

    Park halindeki araçların lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 12:53
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    Hatay'da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen 3 kişi, park halindeki 11 aracın lastiğini kesici aletlerle patlattı.

    PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ PATLATTILAR

    Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, lastikleri patlatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, Y.K., M.K. ve K.T.'yi gözaltına aldı.

    Hatay da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı #1

    Hatay da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı #2


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