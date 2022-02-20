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- Hatay'da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı
Hatay'da 11 aracın lastiklerini patlatan şahıslar yakalandı
Park halindeki araçların lastiklerinin kesici aletle patlatılmasıyla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.
- İHA
- 20.02.2022 - 12:53
Hatay'ın İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen 3 kişi, park halindeki 11 aracın lastiğini kesici aletlerle patlattı.
PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ PATLATTILAR
Olayın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, lastikleri patlatan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Güvenlik kameralarından zanlıların eşkalini belirleyen polis, Y.K., M.K. ve K.T.'yi gözaltına aldı.