DHA
Hatay'da depremden kalan hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Bu binalardan birisi de İskenderun ilçesinde.
İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı.
14 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU
Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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