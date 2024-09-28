Hatay'da 14 katlı binanın yıkımı kamerada 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 14 katlı binanın kontrollü şekilde yıkımı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Hatay'da depremden kalan hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Bu binalardan birisi de İskenderun ilçesinde.

İskenderun ilçesi Moderevler Mahallesi'ndeki Avşaroğlu Sitesi'nin bir bloku olan 14 katlı bina, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldı.

14 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

Bu sabah yasal işlemleri tamamlanan bina için yıkım çalışması başlatıldı. 14 katlı bina kontrollü şekilde yıkılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)