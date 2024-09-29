Hatay'da 16 katlı bina tek darbeyle tuzla bu oldu İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 16 katlı binanın, iş makinesinin darbesiyle yerle bir olduğu anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İHA

6 Şubat depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Asrın felaketinde ağır hasar alan Hatay'da, vatandaşların hayatını tehlikeye atan hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

Mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürerken, İskenderun'da bir binanın yıkım aşaması dikkatlerin odağı oldu.

16 KATLI BİNA TEK DARBEYLE YIKILDI

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 16 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.

16 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

YIKIM ANI KAMERADA

Binanın kağıt gibi yerle bir olma anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kontrollü olarak devrilen binanın yıkılma anında bazı vatandaşlar yıkımı canlı izledi.

"MİLLETİMİZİ ÜZMEDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

16 katlı binanın yıkımını gerçekleştiren 43 yaşındaki Abdullah Coşar, “Depremi ben Sakarya'da yaşadım. 1999 depreminde o zamanlar 17-18 yaşındaydım operatördüm o zamanda. İlk günden itibaren canlarımızı, yaralıları çıkartma ve cenaze sahiplerini teselli etmek için gönüllü olarak çalışmalara katıldım.

İkinci günden itibaren halen deprem bölgesindeyiz. Burada 4 tane binamız var, sitenin içinde bir tanesi hasar almış ve 3 tanesi sağlam kalmış. Bina 16 katlıydı ve diğer binalarla arasındaki mesafe 20 metre. Gördüğünüz gibi bina aynı rotasında ip gibi indirdik milletimizi üzmediğimiz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)