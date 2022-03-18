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    Hatay'da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü

    14 yaşında zorla evlendirilen ve 17 yaşında öldürülen Semira Arslan'ın cinayetiyle ilgili iki amca tutuklandı. Arslan'ın dini nikahlı eşi ve sevgilisi de çocuğun cinsel istismarı suçuyla yargılanıyor.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 14:22
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    Hatay'da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü

    Hatay'da 14 yaşında evlendirilen Semira Arslan, 17 yaşında öldürülerek kuyuya atılmıştı.

    Cesedi 2 yıl sonra bulunan Semira Arslan’ın ailesi bir televizyon programına katılarak cinayetin çözülmesini istedi.

    5 yıl sonra çözülen sır cinayetle ilgili yayında konuşan anne A.A., kızının en son görüştüğü kişi olan yengesi H.A.'nın kızının katili olduğunu iddia etti.

    Soruşturma derinleşince ise gerçek ortaya çıktı.

    JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

    Şüpheli olan diğer isimler arasında ise Semira’nın amcaları A.A. ve R.A. vardı. 14 Mart Pazartesi günü sabah saat 04:00’da Hatay Altınözü ilçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ve JASAT ekipleri tarafından ilçede bulunan köye operasyon düzenledi.

    Hatay da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü #1

    DİNİ NİKAHLI EŞİ VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

    Semira Arslan‘ın ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı‘nın talimatıyla gözaltına alınan 6 kişiden ikisi İ.D. ve S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Semira Arslan’ın dini nikahlı eşi İ.D. ve yasak aşk yaşadığı iddia edilen S.Ç. ‘çocuğun cinsel istismarı suçundan’ tutuklanarak T tipi Yayladağı cezaevine gönderildi.

    Hatay da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü #2

    İKİ AMCA DA TUTUKLANDI

    Dün akşam saatlerinde ise gözaltında tutulan 3 kişi daha adliye sevk edildi. İki amca Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yenge H.A. konutunu terk etmemek kaydıyla serbest bırakıldı.

    Hatay da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü #3

    Hatay da 17 yaşında öldürülen evli kadının cinayeti çözüldü #4


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