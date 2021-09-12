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    Hatay’da 187 kaçak göçmen yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 187 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.09.2021 - 12:08
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    Hatay’da 187 kaçak göçmen yakalandı

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde operasyon düzenledi.

    187 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Eş zamanlı baskınlarda 187 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    1 TUTUKLAMA

    İnsan kaçakçılığına yönelik organizatör olduğu belirlenen A.M.A., M.Y. ile A.Y. de gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.M.A. tutuklandı, M.Y. ve A.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Hatay’da 187 kaçak göçmen yakalandı #1

    Hatay’da 187 kaçak göçmen yakalandı #2

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