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    Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu

    İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.03.2021 - 14:58
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    Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu

    Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 19 adrese operasyon düzenledi.

    21 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon kapsamında 21 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi.

    Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu #1

    Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu #2

    Hatay’da 19 adrese yasa dışı bahis operasyonu #3

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