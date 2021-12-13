Defne ve Samandağ ilçelerinde, 3 ayrı adrese yapılan operasyonlarda, 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi.

Hatay’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Defne ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle sahte içki üreten ve kaçak ürün ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Defne ve Samandağ ilçelerinde tespit edilen 3 ayrı adrese 11 Aralık'ta operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan jelikanlar içerisinde 490 litre satışa hazır ve bin 900 litre fermenteye bırakılmış olmak üzere toplam 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi.

Markette izinsiz satışı yapılan 5 bin 479 adet bira ile sahte rakı üretiminde kullanılmak üzere 36 kasa üzüm, alkol üretiminde kullanılan damıtma kazanı ve damıtma sistemi ele geçirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçkileri piyasaya sürmeye hazırlanan, İ.G., K.U. ve E.R. gözaltına alındı.

Hatay’da, 2 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi VİDEO

