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- Hatay'da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Hatay'da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybeden genç baba, dereye uçtu. Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
- İHA
- 30.10.2021 - 10:02
- Güncelleme : 30.10.2021 - 16:47
Hatay’da dün akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halinde olan 32 yaşındaki Mustafa Çetin, kontrolünü kaybetti.
Çetin, 31 LK 026 plakalı motosikleti ile bölgede bulunan dereye savruldu.
AĞIR YARALANDI
Evli ve 2 çocuk babası, kazada ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin, hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Genç baba, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.