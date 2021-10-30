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    Hatay'da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti

    Seyir halindeyken motosikletinin hakimiyetini kaybeden genç baba, dereye uçtu. Ağır yaralanan genç adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 30.10.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 30.10.2021 - 16:47
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    Hatay'da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti

    Hatay’da dün akşam saatlerinde motosikleti ile seyir halinde olan 32 yaşındaki Mustafa Çetin, kontrolünü kaybetti.

    Çetin, 31 LK 026 plakalı motosikleti ile bölgede bulunan dereye savruldu.

    AĞIR YARALANDI

    Evli ve 2 çocuk babası, kazada ağır yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin, hastaneye kaldırıldı.

    Hatay da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Genç baba, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Hatay da 2 çocuk babası motosiklet kazasında hayatını kaybetti #2

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