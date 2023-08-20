Hatay'da 2 farklı noktada yangın Depremlerle mücadele eden kentte bahçe yangını ve otluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altında alındı.

İHA Türkiye felaketlerle mücadele ediyor. Deprem, sel ve ardından sıcak havalarla birlikte yurdu yangın felaketleri etkisi altına aldı. Son aylarda artan ve sıcak havalarla birlikte devam eden yangınlara karşı denetimler sıklaştırılıyor. 2 noktada yangın çıktı Hatay'ın Defne ilçesinde Harbiye Mahallesi’nde bulunan bir otluk alanda ve Yeniçağ Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otluk alanda ve bahçede meydana gelen yangını söndürdü. Tedbir amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı.