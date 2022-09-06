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    Hatay'da 3 günde 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde son 3 günde sahte içkiden 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.
    • 06.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:55
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    Hatay'da 3 günde 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti

    İskenderun'da Celal ve Gülseren Daher çifti, önceki gün kendi evlerinde içtikleri içki sonrası rahatsızlandı.

    Yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal Daher (63) hayatını kaybederken eşi Gülseren Daher (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

    3 kişi hayatını kaybetti

    İskenderun Devlet Hastanesi'nde son 3 gün içinde sahte alkol kullanımı şüphesiyle tedavi altına alınan 12 kişiden, 3'ü hayatını kaybetti.

    Olay sonrası 10 kişi gözaltına alındı

    Muharrem Karatpe, (62) Naci Dikmen (64) ve Celal Daher'in (63) ölümü sonrası çalışma başlatan polis, sahte içkiyi aldıkları yönünde bilgi edinilen M.K., N.D. F.B., A.D., H.D., S.D., H.N., Z.Ç., A.A. ve E.K'yi gözaltına aldı.

    9 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramada 84,2 kilo içime hazır kaçak içki, 2 ton 600 kg fermente kaçak içki ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, şahıslardan F.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Hatay da 3 günde 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti #1

    Hatay da 3 günde 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti #2

    Hatay da 3 günde 3 kişi sahte içkiden hayatını kaybetti #3


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