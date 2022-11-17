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- Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi
Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi
İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, C.S. ve M.H.S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinin içinde, 3 milyon TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi.
- 17.11.2022 - 14:12
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:05
Hatay’da, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde müşterek operasyon gerçekleştirdi.
İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine C.S. ve M.H.S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinde adli makamlardan alınan karara istinaden aramalar yapıldı.
949 kaçak ecza ilacı ele geçirildi
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 949 adet kaçak ecza ilacı ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.