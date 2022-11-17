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Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi

Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi

İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, C.S. ve M.H.S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinin içinde, 3 milyon TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi.