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    Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi

    İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ortak operasyonda, C.S. ve M.H.S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinin içinde, 3 milyon TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi.
    • 17.11.2022 - 14:12
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:05
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    Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi

    Hatay’da, kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde müşterek operasyon gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre; ihbar üzerine C.S. ve M.H.S. isimli şahıslara ait kargo kolilerinde adli makamlardan alınan karara istinaden aramalar yapıldı.

    949 kaçak ecza ilacı ele geçirildi

    Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, 949 adet kaçak ecza ilacı ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

    Hatay’da 3 milyon lira TL’lik kaçak ilaç ele geçirildi #1


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