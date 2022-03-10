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    Hatay’da, 300 kiloya ulaşan kadın: Beni kilolarımdan kurtarın

    Zamanla 300 kiloya ulaşan ve ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan Halime Oral, tedavi olabilmek için yetkililerden yardım istedi.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 17:07
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    Hatay’da, 300 kiloya ulaşan kadın: Beni kilolarımdan kurtarın

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde bağlı Buluttepe Mahallesi’nde oturan ve 17 yıldır kiloları ile sorun yaşayan Halime Oral (34), zamanla 300 kiloya ulaştı.

    İhtiyaçlarını göremez hale gelen Halime Oral, tedavi olmak için yardım istedi.

    “LÜTFEN BENİ SAĞLIĞIMA KAVUŞTURUN TEDAVİ ETTİRİN”

    Yetkililere seslenen Halime Oral, “Tek isteğim kilolarımdan kurtulup normal bir insan olabilmek. Kimseden maddi bir beklentim yok. Lütfen beni sağlığıma kavuşturun tedavi ettirin.” dedi.

    Hatay’da, 300 kiloya ulaşan kadın: Beni kilolarımdan kurtarın #1


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