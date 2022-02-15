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    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi

    Antakya’da, içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek istenen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:14
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    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nın dedektifleri (JASAT) ile Antakya ilçesi Demirköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Bohşin Mahallesi’nde içerisine çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak piyasaya sürülmek üzere varil içerisinde Bursa’dan getirilen 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirdi.

    SALÇADAN NUMUNE ALINDI

    Salça içerisindeki kimyasal maddenin tespiti için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince numune alındı. Olayla ilgili olduğu tespit edilen M.B. isimli şahıs, gözaltına alındı.

    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi #1

    Hatay’da, 4 ton 900 kilogram bozulmuş biber salçası ele geçirildi #2


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