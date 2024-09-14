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Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu

Hatay'da 6 katlı bina yerle bir oldu Kahramanmaraş merkezli depremde hasar alan 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun yıkılma anı kameraya yansıdı.