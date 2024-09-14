İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, en fazla hasar Hatay'da oldu.
Hatay'da hasar alan yerlerden birisi de, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ydi...
2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin yıkımına geçtiğimiz günlerde başlandı.
KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI
Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloğu, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. Hastanenin bir bloğunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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