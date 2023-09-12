Hatay'da 6 katlı bina yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çöktü

İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı şehirlerimizden biri de Hatay'dı.
Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor.
Bina iş makinesinin üzerine çöktü
Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde akşam saatlerinde 6 katlı ağır hasarlı bir binanın iş makinasıyla yıkımı esnasında bina iş makinasının üzerine çöktü.
Operatör şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
Binanın çökme anı ve iş makinesinin devrilmesi anbean cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)