İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı sürüyor.
Bir yandan ise bölgede enkaz çalışmaları da devam ediyor.
6 KATLI BİNAYA KONTROLLÜ YIKIM
Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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