Hatay'da 6 katlı binanın yıkıldığı anlar Hatay'ın Hassa ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı sürüyor.

Bir yandan ise bölgede enkaz çalışmaları da devam ediyor.

6 KATLI BİNAYA KONTROLLÜ YIKIM

Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)