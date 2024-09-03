İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkımı sürüyor.

Bir yandan ise bölgede enkaz çalışmaları da devam ediyor.

6 KATLI BİNAYA KONTROLLÜ YIKIM

Hassa ilçesi Gazi Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartman da iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yana doğru yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)