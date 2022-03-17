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    Hatay'da 78 yaşındaki kadına tecavüz eden şahsa 33 yıl hapis

    Reyhanlı ilçesinde 23 yaşındaki şahıs, evine girdiği yaşlı kadına tecavüz edip 500 lirasını çaldı. Zanlı, indirimsiz 33 yıl hapse çarptırıldı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 11:10
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    Hatay'da 78 yaşındaki kadına tecavüz eden şahsa 33 yıl hapis

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 23 Haziran 2021 tarihinde, 23 yaşındaki Mustafa yaşatır, N.H. isimli yaşlı kadının evine girdi.

    Yaşatır burada, 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunup 500 lirasını gasbetti.

    Kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Yaşatır, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Mustafa Yaşatır hakkında 'silahla yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı.

    BERAATİNİ İSTEDİ

    Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Yaşatır, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle katıldı. Yaşatır, son savunmasında suçu işlemediğini, pişman olduğunu söyleyerek beraatını talep etti.

    33 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

    Mahkeme heyeti, sanık Yaşatır'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıl, 'yağma' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 33 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

    Hatay da 78 yaşındaki kadına tecavüz eden şahsa 33 yıl hapis #1

    "ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU"

    DHA'ya açıklama yapan avukat Furkan Soyupak, "Bu cezalar, umuyoruz ki kadına karşı her türlü renge bürünen şiddeti engelleyebilir. Sanık tüm bu süreç boyunca çelişkili beyanlarda bulundu.

    "UMUYORUZ EMSAL DAVALARDA DA BU TUTUM DEVAM EDER"

    Tüm bu acıya ve öfkeye rağmen bizi sevindiren gelişme mahkeme heyetinin bizlerin de görüşü doğrultusunda sanığa herhangi bir indirim yapmaksızın her iki suç bakımından da üst hadden cezalandırması oldu. Umuyoruz ki bundan sonra emsal davalarda da bu tutum devam eder" ifadelerini kullandı.


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