Hatay'da 8 katlı bina yerle bir oldu Antakya ilçesinde 8 katlı binanın iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarı alan il Hatay oldu.

Bu kapsamda da Hatay'da yapılandırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, kentte mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

8 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)