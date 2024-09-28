İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasarı alan il oldu.

Bu kapsamda da Hatay'da yapılandırma çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, kentte mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

8 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.

Binanın yıkılma anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. 8 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör