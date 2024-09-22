İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar Hatay'da meydana geldi.
Bu kapsamda Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız sürüyor.
Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı.
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
9 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yıkımı havadan dronla görüntülendi.
"BİNAYA BAKARKEN, ANINDA YIKILDI"
Binanın yıkılma anına şahit olan Ahmed Salam, "Depremde hasar alan bina yıkıldı. İş makinesi vurarak binayı yıktı. Binaya bakıyordum bir anda yıkıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış