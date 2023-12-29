Hatay'da acı ölüm! Yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına motosiklet çarptı Belen ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı anne Kıymet Çıtlak yaşamını yitirdi, kızı D.Ç. ile sürücü yaralandı.

DHA

Hatay'da yaşanılan kazada kan aktı..

Gece saatlerinde Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde meydana gelen olayda C.O. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Kıymet Çıtlak ve kızı D.Ç.'ye çarptı.

Yola savruldular

Anne ile kızı ve motosiklet sürücüsü yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Anne-kız ile motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anne hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Kıymet Çıtlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. D.Ç. ve motosiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)