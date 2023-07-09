Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Hatay ve ilçelerinde depremden hasar gören ve kullanılamaz hale gelen binalar yıkılarak şehir enkaz görüntüsünden kurtarılıyor.

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AA

6 Şubat Kahraman merkezli deprem felaketlerinin yaraları sarılıyor.

İnsanların konut ve diğer tüm ihtiyaçları karşılanması için tüm imkanlar seferber edilirken bir yandan da ağır hasarlı ve kullanılamaz durumdaki binalar yıkılıyor.

Hatay ve ilçelerinde yıkım mesaisi

Bu kapsamda Hatay'da Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Payas, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.