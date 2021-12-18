Kaldırımda yürüyen aileye çarpan ehliyetsiz sürücü, 4 kişilik aileden 2'sini hayattan kopardı. Geride kalan baba ve kızı, şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hatay'da okul alışverişinden dönen Cingöz ailesi, ehliyetsiz sürücünün saçtığı dehşetle hayattan koptu.

ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Muzaffer Cingöz (55), eşi Songül Cingöz (47)ve çocukları Elif (20)- Soner(11) Cingöz ile, kaldırımda yürüyordu. Bu sırada aileye çarpan 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Y.O., anne ve oğlunun ölümüne neden olurken, baba ve kızı yaralandı.

SERBEST BIRAKILDI

Aileyi birbirinden koparan şahıs Y.O. ise 1 Aralık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BABA VE KIZINDAN TEPKİ

Yaşanan olayda hayatlarının bittiğini söyleyen baba Muzaffer Cingöz ve kızı Elif Cingöz, sürücünün ceza almamasına tepki gösterdi.

Hatay'da aileyi koparan sürücünün serbest kalmasına tepki VİDEO

"EVİMİ DAĞITMIŞ KİŞİ DIŞARIDA GEZİYOR"

Muzaffer Cingöz, "Bizi bu hale getiren araç sürücüsü 3 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmış. Benim karım ve oğlum toprak altında. Ben 40 gün yatağa mahkum kaldım, 10 gün hastanede yattım. İlaçlarla ayaktayım. Kızımın köprücük kemiği kırıldı, üniversiteyi kazanmıştı, gidemedi, dondurdu. Evimi dağıtmış, hayatımı bitirmiş kişi dışarıda geziyor. Devletimden tek isteğim bu kişiyi tutuklasınlar. Hak ettiği cezayı çeksin. Lütfen sesimi duyun, derdime çare olun. Ben her gün kahrolurken, o hiçbir şey olmamış gibi dışarıda geziyor” şeklinde konuştu.

"KALDIRIMDA YÜRÜYEMEYECEKSEK NEREDE YÜRÜYECEĞİZ"

Kazayı yaralı atlatan Elif Cingöz ise Iğdır Üniversitesi Gümrük İşletme Bölümü'nü kazandığını ancak gidemediğini belirterek, "Okulu dondurmak zorunda kaldım. Annem ve kardeşimi bizden koparan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Biz 4 Eylül’den beri hiç iyi değiliz. Annemi kaldırımda kaybettim. Küçük kardeşim daha 11 yaşındaydı. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Bize bunu yapan ise hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Hak ettiği cezayı alsın. Benim annem de kardeşim de hayat dolu insanlardı, şu an ikisi de toprak altında yatıyor ama bunu yapan dışarıda geziyor. Tutuklanmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Biz eğer kaldırımda yürüyemeyeceksek, nerede yürüyeceğiz, neresi güvenli biz yayalar için?” ifadelerini kullandı.





