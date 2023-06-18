Hatay'da akıntıya kapılan çocuklarını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi yaşayan çocuklarını kurtarmak isterken akıntıya kapılan baba, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Çocuklarının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

İHA Yaz gelince boğulma vakaları yaşanmaya başladı. Bu kez olayın adresi Hatay. Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çocuklarını kurtarmak isterken akıntıya kapıldı Çocuklarının suda çırpındığını gören 42 yaşındaki Abdulbaki Ulutaş, denize girerek onları kıyıya çıkarmak istedi. Ulutaş, o sırada akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşların çabası ile baba ve çocuklar kurtarıldı. Bölgeye sahil güvenlik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Baba hayatını kaybetti Durumu kötü olan baba Ulutaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ulutaş, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.